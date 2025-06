Hotellide ja restoranide liit: arvasime, et tuleb parem algus

Laid märkis, et turismihooaja algus oli oodatust nõrgem Tallinnas. Aasta esimesed neli kuud olid keerulised, sest kuigi täituvus paranes ning turistide osakaal suurenes, langes keskmine toahind. «Me arvasime, et tuleb parem, aga ei tulnud. Täituvus oli küll parem, turistide ja siseturismi osakaal suurem, aga keskmine toahind oli languses – lihtsalt ei suudetud kõrgema hinnaga müüa,» tõdes Laid.

Ta lisas, et hinnalangus oli tingitud konkurentsist ja sellest, et isegi käibemaksu ei saanud lõpphinda lisada. «Majutusele ja restoranidele kulutati vähem. Eestis on täna üks Euroopa kõrgemaid inflatsioone ning see on vähendanud inimeste ja turistide ostujõudu,» kommenteeris Laid turismihooaja algust võrreldes eelnevate aastatega.