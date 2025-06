Rootsi teadlased hoiatavad tuuleenergia ohtude eest

Per Fahlén, Magnus Henrekson ja Mats Nilsson märkisid, et poliitikud peavad heaks energialahenduseks ennekõike maismaatuult, sest tuuleparke saab püstitada kiiresti ja näidata odavat börsihinda ning vaikimisi eeldatakse, et kui elektrisüsteemiga liidetakse suurel hulgal ilmastikust sõltuvat tootmist, siis see süsteemi negatiivselt ei mõjuta. Professorid leiavad, et mõjutab küll – ja kuidas veel.