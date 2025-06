Tšehhi ja Lõuna-Korea allkirjastasid ajaloolise tuumatehingu

KHNP reaktorid põhinevad APR1000 tehnoloogial, mis on saanud Euroopa sertifikaadi ning mille võimsus on kumbki 1 063 megavatti. Eelduste kohaselt alustab esimene reaktor tööd 2036. aastal ning teine reaktor järgneb sellele ligikaudu kahe aasta pärast. Lepingu allkirjastasid Lõuna-Korea tuumaettevõte ja Elektrárna Dukovany II (EDU II) – Tšehhi energeetikafirma ČEZ tütarfirma. Aprillis otsustas Tšehhi valitsus suurendada oma osalust EDU II-s 80 protsendini, jättes ülejäänud 20 protsenti ČEZile.