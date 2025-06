Tallinna Lennujaam tõusis Eesti mainekaimaks tööandjaks

Lennujaama kasuks räägivad ka stabiilne töösuhe ja ettevõtte edu. Juhatuse esimees Riivo Tuvike rõhutas, et tegemist on organisatsiooniga, kus iga töötaja panustab Eesti sidustamisse ülejäänud maailmaga. «Meie ettevõtte väärtused on avatus, usaldusväärsus ja hoolivus ning ühiselt loome sõbraliku töökeskkonna ja hoiame seda sellisena,» lisas Tuvike.