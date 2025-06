Eesti suurim eakatekodude kett Südamekodud laieneb Lätti ja Leetu

Südamekodud AS otsib võimalusi investeerida Lätis ja Leedus hoolekandeasutuste infrastruktuuri ja teenusepakkujate arendamisse. Eestis teeb Südamekodud AS tihedat koostööd EfTEN Capital AS-iga, kus EfTENi valitsetavad kinnisvarafondid omavad hooldekodude kinnistuid ning Südemekodudele kuuluvad hoolekandeasutuste operaatorettevõtted. Mõlemad pooled näevad, et Eesti turul juba töötava koostöömudeliga võiks laieneda ka Läti ja Leedu turule.