Uuring: töötajad ei pea tasustamise süsteemi motiveerivaks, tööandjad usuvad vastupidist

Kuigi kaks kolmandikku töötajatest väidavad end mõistvat, kuidas nende palk kujuneb, on konkreetsete muutmisaluste või kolleegide palgavahemike tundmine haruldasem: alla poole tunneb palgatõusu aluseid ning vaid 28 protsenti teab sarnase töö eest makstavaid vahemikke.

Samas hindavad tööandjad töötajate teadlikkust tunduvalt kõrgemalt. Kui 60 protsenti tööandjatest usub, et töötajad mõistavad tasustamise aluseid, jagab seda arvamust vaid 29 protsenti töötajatest. Veelgi suurem lõhe ilmneb lisatasude osas – 73 protsenti tööandjatest usub, et nende organisatsioonis on inimesed tulemustasude süsteemidega kursis, samas kui töötajatest kinnitab seda alla poole.