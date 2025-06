VAATA OTSE Miks maailma parim haridussüsteem ei rahulda majanduse vajadusi?

«Me peame haridust Eesti suurimaks tugevuseks, aga kui vaadata teatud valdkondades kroonilist tööjõupuudust, siis tuleb paratamatult küsida, kas me oleme midagi tegemata jätnud või teeme asju, mille kulud on suured, kuid mõju väike,» ütles Parempoolsete juhatuse liige ja majandustunni moderaator Andres Kaarmann.

Eesti hariduskulud SKTst on juba aastaid arenenud riikide ühed kõrgemad, aga me peame esimeses järjekorras enda suhtes ausad olema – mida selle raha eest tehakse ja mida maksumaksja saab?

Olukorras, kus lisaks üldharidusele on kõrgharidus kõigile tasuta, kuid sipleb samas kroonilises rahapuuduses, siis, kui jätkusuutlik meie haridussüsteem üldse on? Miks eeskujulike hariduskulude kiuste on meie tööviljakus alla Euroopa Liidu riikide keskmise? Kus peaks jooksma piir rahva harimise ja majanduse konkurentsivõime mõttes hädavajalike spetsialistide koolitamise vahel?