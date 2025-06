PALGABAROMEETER Eestlased on käega löönud ega usu enam palgatõusu

Citadele panga tellitud värske ostujõu baromeetri uuring näitab, et Eesti elanike palgakasvu ootused on jätkuvalt tagasihoidlikud, jäädes alla Läti ja Leedu elanike ootustele. Kui Leedus usub 16 protsenti vastanutest, et nende palk tõuseb järgmise kolme kuu jooksul, Lätis 11 protsenti, siis Eestis on see näitaja vaid 10 protsenti ning see on aasta algusega isegi ühe protsendipunkti võrra langenud.