Lux Expressi bussid hakkavad sõitma Soome kaugbussiliinidel

«Soome tunnustatud turuliidri otsus alustada koostööd Lux Expressiga on parim tõestus sellest, et me oleme 15 aastaga suutnud luua unikaalse liikuvusteenuse, mida oskavad kõrgelt hinnata mitte ainult reisijad üle kogu Balti regiooni, vaid ka rahvusvahelised partnerid,» ütles Lux Expressi juhatuse liige Ingmar Roos pressiteates. «See rahvusvaheline tunnustus annab meile kindluse ja ambitsiooni seada järgmise kümnendi eesmärgiks laienemine Skandinaavia turule läbi frantsiisipartnerite. Koostöö OnniBusiga on selle strateegilise suuna esimene oluline verstapost.»