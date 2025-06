Eestis möllab pidurdamatu hinnatõus

Statistikaamet teatas teisipäeval, et hinnad tõusid maikuus aastatagusega võrreldes 4,6 protsenti. Sealjuures ei ole tegu mitte ainult kohalike elanike kulutustega, vaid arvesse on võetud kõik Eestis tehtud ostud ehk ka turistide kulutused. See on ka näitaja, mille järgi võrreldakse inflatsiooni Eestis teiste riikidega. Võrreldes aprillikuuga oli kallinemine 0,1 protsenti.