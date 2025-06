Minister Terras algatas Eesti Postis erikontrolli

Erikontroll keskendub ajavahemikule 2020. aasta juulist kuni 2025. aasta mai lõpuni. Uuritakse, kas juhatus on tegevuse laiendamisel järginud kehtivat strateegiat ning milline on olnud juhtimisotsuste mõju ettevõtte likviidsusele ja kasumlikkusele.

Minister Terras rõhutas, et kontroll annab selguse ka varasemate kitsaskohtade lahendamise kohta. «Tulemused aitavad teha paremaid juhtimisotsuseid tulevikus, et parandada Eesti Posti finantsseisu. See on eriti oluline, kui kaalume ettevõtte osalist erastamist või viimist börsile. Samal ajal tuleb tagada kvaliteetne ja kättesaadav postiteenus kogu Eestis,» märkis Terras.