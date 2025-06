Venemaa pangandust võib ähvardada kollaps: riiklik mõttekoda hoiatab süvenevate riskide eest

Venemaa majanduses koguneb uusi murepilvi: riigistruktuuridele lähedal seisev mõttekoda CMASF (Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования) hoiatab oma värskes raportis, et riigi finantssüsteem seisab järjest enam silmitsi võimaliku süsteemse panganduskriisiga. Ehkki kriis pole veel vallandunud, viitavad mitmed näitajad ohu kasvule: kasvamas on hapude laenude osakaal, esimesed märgid on hoiustajate usalduse kadumisest ja kõrgete intressimäärade tõttu süvenev surve nii ettevõtetele kui tarbijatele, edastas The Moscow Times