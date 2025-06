Makselahenduste pakkuja Visa lõi tehisaru, mis šoppab iseseisvalt

«Tehisintellekt on juba täna oluline osa kaubandusest. Paljud inimesed kasutavad seda näiteks toodete kohta info leidmiseks, erinevate pakkumiste võrdlemiseks või uute toodete avastamiseks. Sinnamaale on see aga seni jäänud, tehisintellekt saab sulle asju soovitada, aga sealt edasi peab inimene ostu ikka lõpuks ise tegema,» sõnas Visa Soome ja Baltikumi regiooni juht Juha Sillanpää.

Visa arendas aga koos suurte AI firmadega, nagu Anthropic, OpenAI, Microsoft ja Perplexity, välja platvormi, mis lubab anda ka ostu viimase osa üle tehisintellektile. See tähendab, et AI mitte vaid ei aita inimesel toodet leida, vaid ostab selle talle ka reaalselt ära. Praktikas näeb see välja nii, et inimene annab tehisarule juhised, näiteks mida ta soovib osta, mis summat ta ületada ei soovi ja paneb talle muud vajalikud piirangud, mis on ostu juures olulised. Seejärel otsib AI üles sobiva toote ning sooritab ostu ja inimesel pole vaja teha muud kui lihtsalt oodata, et see talle kohale jõuaks.