Elke: autoturul on näha aeglast elavnemist, ent müüki toetavad just need

«Mais registreeriti M1- ja N1-kategooria sõidukeid kokku 1614, mis on küll 28,1 protsenti vähem kui mullu samal ajal, ent languse tempo on aeglustumas. Aasta alguses ulatus langus koguni 66,5 protsendini,» tõi ta välja.

Rosenfeld rääkis, et 2025. aasta algusest on kokku registreeritud 5551 uut sõiduautot. Võrreldes aastataguse statistikaga on see 4555 uut sõidukit vähem kui 2024. aasta samal perioodil, mil müüdi 10 106 autot.

Turu väljakutsetest hoolimata on Toyota suutnud säilitada Eesti automüügi esikoha. «Tänavu on registreeritud 1440 uut Toyota sõidukit. Mullu samal ajal oli neid 2035. Kuigi see tähendab 29,2-protsendilist langust, jääb Toyota tulemus selgelt paremaks kui turu keskmine, 45,1 protsenti,» sõnas Rosenfeld.

Lisaks müügimahule on Toyotade müük enda alla võtnud ka arvestatava turuosa. Uusi Toyota sõidukeid registreeriti mais 408, mis on pea neljandik turuosast (25,3 protsenti). Eelmise aasta mais müüdi Eestis 390 Toyotat, mis tähendab, et sel aastal oli müük isegi 4,6 protsenti suurem.