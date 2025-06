Eestlased kardavad krüptopettusi, ent otsivad investeerimisnõu just sellelt platvormilt

Uuringu andmetel investeerib regulaarselt veidi alla poole elanikkonnast ning kõige eelistatumateks varaklassideks on aktsiad, indeksfondid, võlakirjad ja krüptovaluutad. Umbes iga teine investor teeb seda eesmärgiga teenida pikaajalist kasu, viiendik säästude kogumise eesmärgil ja kümnendik sooviga proovida midagi uut.

Eesti krüptofirma Kriptomat ärijuht Dejan Davidovic märkis, et viimase tuules on järjest tõusnud huvi ka krüptovaluutadesse investeerimise vastu, mistõttu otsitakse erinevaid infokanaleid, et enda teadmistepagasit suurendada. Kui ligi pooled eestlastest loevad paremate investeerimisotsuste tegemiseks majandusalaseid uudiseid ja selgitavaid artikleid, siis 30 protsenti uuringule vastanutest tõid olulise infoallikana esile sotsiaalmeediakanalid ja viiendik erinevad sisuloojad.