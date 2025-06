Bolt Food laienes uude linna

«Näeme järjepidevalt, et huvi teenuse vastu jätkub ning seetõttu soovisime laiemalt ka Lõuna-Eestis kanda kinnitada. Oleme laienenud Võrru, et pakkuda veel rohkematele inimestele võimalust tellida toitu nii koju kui tööle, kuid ka suveilma nautimiseks näiteks parki piknikule - just sinna, kuhu vaja,» ütles Bolt Food Eesti juht Jaagup Jalakas.