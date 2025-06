«Kui energiahinnad on olnud Eestis viimasel ajal enamasti languses ja mitteenergia tööstuskaupade hinnakasv on kiiresti aeglustunud, siis üha enam on kasvanud toiduainete ja teenuste hinnad. Kuigi tarbimiskorvi kõikide komponentide järgi täpseid hinnamuutusi veel ei tea, lükkas mais aastases võrdluses üldist inflatsiooni esialgsetel andmetel enim tagant toiduainete hinnatõus. Suurem mõju oli ilmselt ka transpordiga seotud kõrgematel hindadel, samuti kandus maikuusse edasi aprillis järsult kallinenud tervishoiuteenuste hinnakasvu mõju,» kirjeldas ökonomist.