Disney koondab sadu töötajaid

Koondamised mõjutavad mitmeid meeskondi, sealhulgas filmide ja telesaadete turundusosakondi. Samuti on mõjutatud Disney rollide ja arenduse ning ettevõtte finantsosakondade töötajad. Pressiesindaja kinnitas, et ollakse tegutsenud sihipäraselt, et minimeerida mõjutatud töötajate arvu. Ta lisas, et ühtegi meeskonda täienisti ära ei kaotata.