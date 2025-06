Rekordiline kuu Tallinna kinnisvaras: tehingute kogumaht tõusis üle 200 miljoni euro

Analüütiku sõnul on viimased kuud Tallinna kinnisvaraturul möödunud väga sarnases rütmis, kus tehinguaktiivsus kõigub kuust-kuusse vaid mõne protsendi võrra ja ka korterite keskmine ruutmeetri hind püsib endiselt 3000 euro ringis. «Turg püsib stabiilne, kuid on samas märgatavalt aktiivsem eelmise aasta kevadega võrreldes,» kinnitas Elia Vääri.

Möödunud kuul müüdi Tallinnas 764 korterit, mis on aprilliga võrreldes sisuliselt identsel tasemel, kuid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on korteritehingute aktiivsus tõusnud ligikaudu 18 protsenti. «Samas näeme, et prognoositud uut tehinguaktiivsuse kasvu hüpet või isegi jõnksu ülespoole ei ole uusarenduste hindu juuli alguses kergitava käibemaksu tõusu eel seni toimunud ja kuigi üks kuu on veel aega, siis pigem seda ka ei tule,» nendib 1Partner Kinnisvara analüütik.