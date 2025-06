«Kui aprillis kasvasid hinnad kuuga hüppeliselt enam kui protsendi, ja üksjagu oli näha ühekordseid ülespoole hüppeid, siis maiks oli oodata hindade taaskord normaliseerumist. Maikuu madal tase seda ka osaliselt väljendab, hinnalangust ei näinud ning see tähendab, et muud hinnad pidid kasvama. Hinnanguliselt on mais kasvanud taaskord toidu hinnad,» rääkis Uusküla.