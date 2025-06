Riia ja Vilnius meelitavad Eesti kinnisvaraarendajaid kui virvatuled

Kui ettevõtjal on kapital väga kaua maa all kinni, siis maksabki Tallinna uusarendustes korteri ruutmeeter 5000 eurot – mis on kallivõitu, möönis Tamla.

«Praegu saab Riias osta maad mitu korda odavamalt kui Tallinnas. Kui maatükil on üldplaneering olemas, saad seal arendama hakata. Aega kulub palju vähem kui Tallinnas. Mõned on välja arvutanud, et see ajakulu võib Tallinnas moodustada isegi kuni paarkümmend protsenti ruutmeetri lõpphinnast,» ütles Tamla.