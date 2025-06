Rahu ülemaailmsetel finantsturgudel on taas kõikuma löönud, kuna USA ja Hiina kaubandussuhted on kiiresti teravnenud. President Donald Trump otsustas kahekordistada terase ja alumiiniumi imporditolle Hiinale, tõstes need 25 protsendilt 50 protsendile alates 4. juunist.