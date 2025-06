Rimi läks ametlikult üle taanlastele

«Rimi on hästi juhitud ettevõte, millel on üle 300 kaupluse Eestis, Lätis ja Leedus. Ettevõte paistab silma kõrgete kvaliteedistandardite ja kliendikeskse lähenemisega. Ootame põnevusega meie koostöö algust. Meie sihiks on tugevdada Rimi turuliidri positsiooni Balti riikides ning samal ajal õppida siinse professionaalse tiimi kogemustest, mida saame rakendada ka meie kauplustes Taanis, Saksamaal ja Poolas. Oleme veendunud, et see tehing tähistab uut ja olulist kasvufaasi kogu Salling grupi jaoks,» sõnas Salling grupi tegevjuht Anders Hagh.