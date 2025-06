Vahekohus: Kasahstan peab Eesti fassaaditootjale maksma 55 miljonit dollarit

Ligi seitse aastat kestnud vahekohtumenetluse tulemusena valmis Washingtonis 24. jaanuari 2025 kuupäevaga dateeritud otsus. Vaidlus käis selle üle, et Kasahstan keeldus täitmast Stockholmi Kaubanduskoja (SCC) vahekohtu 2015. aastal langetatud otsust. Nimetatud otsus tehti Windoori kasuks, kes oli tarninud fassaadi- ja klaasimissüsteeme Kasahstani pealinnas Astanas asuvale riikliku taustaga suurprojektile. Windoori nõude aluseks olev maksekohustus oli tagatud garantiikirjaga, mille oli välja andnud täielikult riigi omanduses olev Kasahstani juriidiline isik. Vaatamata SCC otsuse siduvale iseloomule ei alustanud Kasahstan võla tasumist. Selle asemel esitasid erinevad riigiorganid – kellel puudus selleks õiguslik alus – edukalt taotlusi Kasahstani kohtutele, sealhulgas ülemkohtule, et tühistada garantii ja blokeerida SCC otsuse täitmine. Windoor algatas 2018. aastal Eesti-Kasahstani kahepoolse investeerimislepingu alusel ICSIDi vahekohtumenetluse Washingtonis, väites, et õiglase ja võrdse kohtlemise standardit on tõsiselt rikutud.