Kui aprilli alguses hinnati WOW keskuse hinnaks 4,1 miljonit eurot, siis aprillikuu lõpuks oli hind langenud 300 000 euro võrra 3,8 miljonile eurole. Nüüdseks on hind vähenenud 600 000 euro võrra, olles 3,2 miljonit eurot.

Müügiobjektiks on 8231-ruutmeetrine kinnistu aadressil Merikotka tänav 1, millel paikneb 2019–2020 ehitatud kahekorruseline meelelahutuskeskus. Hoone suletud netopind on 3802,1 ruutmeetrit ning selle koosseisu kuuluvad kaubandus-, meelelahutus- ja spordiruumid. Keskusel on kehtiv kasutusluba alates 2020. aastast.