Koolitaja Signe Ventsel Tööandjad peaks looma töötajatele aja õppimiseks

Viimastel aastatel olen töötanud paljude meeskondade ja inimestega. Ja ikka ja jälle näen sama mustrit – inimene hakkab end päriselt arendama siis, kui midagi enam vanaviisi ei toimi. Kas on tööl sein ees, isiklikus elus midagi logiseb või lihtsalt tunne, et «midagi peaks muutma». Miks me aga ei hakka õppima ja end arendama siis, kui kõik on hästi? See on mõttemuster, mis vajab muutmist, sest tänapäeva kiirelt arenevas töömaailmas keskpärase pingutuse ja ühe selgeks õpitud ametiga enam edu ei saavuta.