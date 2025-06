ALTERNATIIVTURG Huvi Primostar Groupi aktsiate vastu oli tagasihoidlik

«Peamine eesmärk sai täidetud, sest järgmisteks arengusammudeks on kapitali kaasatud ning koos sellega saab Primostaril olema uus laiem omanikering ja börsil vabalt kaubeldav aktsia. Nüüd on meie meeskonna ülesanne tegevust laiendada, ettevõtte väärtust kasvatada ja tõestada, et meid usaldanud investorid tegid õige valiku,» võttis lõppenud aktsiate esmase pakkumise tulemused kokku Primostar Grupi asutaja ja juht Indrek Uusalu, kinnitades üle, et esimene prioriteet on sisenemine uutele turgudele ja patenteeritud WPM® tehnoloogia ekspordi kasvatamine.