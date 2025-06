Teenuste väliskaubanduse bilanss püsis ka selle aasta esimeses kvartalis korralikus ülejäägis, hoolimata sellest, et teenuste eksport kasvas aastaga 5,2 protsenti ja teenuste import 11,1 protsenti.

Kõige suurem osa teenuste ekspordist läheb Euroopa riikidesse, lausa 76,7 protsenti. Aastaga kasvas teenuste eksport Euroopasse 4,4 protsenti, mis on veidi vähem kui tervikuna teenuste eksport. Teenuste import Euroopa riikidest kasvas 9,6 protsenti, mis on samuti veidi vähem kui üldiselt teenuste import. Kasvanud on aga nii import kui eksport integreeritud euroala riikidega, kus ekspordi kasv jõudis 8,2 protsendini ning import 12,2 protsendini, rääkis Uusküla.