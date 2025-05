Päeva tipphind on 73,89 eurot megavatt-tunni eest, mida tuli maksta kohe börsipäeva arveldamise alguses, ööl vastu pühapäeva kell 01-02. See teeb siis 7,4 senti pluss riigimaksud-võrgutasud ja muud tasud.

Soodsaim on elekter pärastlõunal alates kella 11-st kuni 18-ni, kui hind on miinuses, kohati kuni 6,68 euroga. See tähendab, et tarbimise eest makstakse peale.