Politico kirjutab, et Kažimír mõisteti süüdi selle eest, et too 2016. aastal andis 48 000 eurot altkäemaksu Slovakkia finantsala juhile František Imreczile selle eest, et too kiirendaks Kažimíri tuttavale Ladislav Rehákile kuuluvate ettevõtete maksutehinguid.