Reedel lõppes laenufirma Iute Groupi võlakirjapakkumine: investoritelt loodeti koguda kuni 175 miljonit eurot, mis on ettevõtte jaoks ajaloo suurim võlakirjapakkumine. Sarnaseid on korraldatud ka varem, kuid siis on summad väiksemaks jäänud. Nüüd on tulemused lukku löödud ning ettevõte teatas, et investoritelt õnnestus koguda 140 miljonti eurot.