Miks tellib Kaitseinvesteeringute keskus miljonite eurode eest niitmisteenust?

Riigihangete registris on seda kirjeldatud järgmiselt:⁠«Hanke peamiseks eesmärgiks on raadamisjärgne kändude, raidmete, metsamaterjali ja vajadusel kasvava puittaimestiku freesimine ning taimestiku ja peenikese võsa hooldusniitmine üle Eesti paiknevatel objektidel. Tellijal on õigus lepingu alusel vajadusel tellida ka teisi maastikuhooldusega, maaparandusega seotud teenuseid (nt kändude juurimine, matmine, väikesemahulised raietööd, võsa lõikamine, metsamaterjali väljavedu ja tellija poolt näidatud kohta ladustamine või vajadusel utiliseerimine, freesitud ala tasandamine, kultiveerimine, rohumaa rajamine, seemnesegu külv, kaevetööd, kraavide puhastamine, rajamine, piirisihtide puhastamine ja piiripostide paigaldamine jms), mille kirjeldused puuduvad tehnilises kirjelduses.»