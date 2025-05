Michal: Rail Balticu valmimine 2030. aastaks on määrava tähtsusega

«Eesti on projekti edenemisel astunud otsustavaid samme – 16. mail sõlmiti kaks olulist lepingut, mille eesmärk on Eesti Rail Balticu osa valmimine viie aasta jooksul. 74 kilomeetrit trassi on juba aktiivses ehituses või lepingutega kaetud, 2026. aasta lõpuks peaks kogu Eesti põhitrassi lõik olema ehituses,» ütles ta.