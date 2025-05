Helerohelist värvi metsas enam palju ei näe, külmast kevadest hoolimata on lõpuks sooja nii palju olnud, et puud on võtnud ülle tavapärase variatsioonirohke kuue.

Õige vastus küsimusele on, et on läinud soojemaks, aga mitte nii palju kui talved. Kui lühidalt kokku võtta, siis 60 viimase aastaga on talv jäänud Eestis enam kui kuu aega lühemaks, aga kuumi suveilmu tulnud juurde kümmekond päeva.