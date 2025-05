Trump võtab Hiina uuesti sihikule: «Nii palju siis härra Paipoiss olemisest»

USA–Hiina kaubandussuhted on taas pingeliseks muutunud – ja seekord on Trumpi sotsiaalmeedia sõnumid veelgi teravamad kui varem. President Donald Trump süüdistas Pekingit hiljuti sõlmitud tariifileppe täielikus rikkumises, kuulutades, et tema «Mr. NICE GUY» periood on nüüd ametlikult läbi.