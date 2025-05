Viitseadmiral Tarmo Kõuts kaitseb oma võitluskaaslasi, kes Vene varilaevastiku aluse ohjeldamisega hätta jäid: mehed tegid, mis nad said, sest pisikese paadiga suurt tankerit kursilt ei väära, Eesti viimase korraliku sõjalaeva lasi kaitseministeerium enam kui kümme aastat tagasi naelteks taguda, sest arvas, et sõda enam kunagi ei tule.

Kultuurikiht on paks. Ringkäiku alustab ta jääkeldrist, kus hirmutame pesalt minema kuldnoka. Sepikoda seisab kummuli keeratud paadi all. Kõuts seletab, et nii on ikka kombeks olnud. Kõige lihtsam on taguda naela, ots teravaks ja pea lapikuks. Kõutsidest maaomanikud on Saaremaal teada juba 16. sajandil.