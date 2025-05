MTA alustas kuu jooksul 144 sanktsioonialuse kauba väärteomenetlust: sagenenud on peitmised

Jätkuvalt on levinuim sanktsioonialuse kauba sisse- ja väljaveo artikkel «eurokupüür». Kuu aja jooksul on tollikontroll takistanud üle 120 000 euro Venemaale viimise. Takistatud on juhtumeid, kus üle piiri on püütud viia 25 eurot, aga ka üle 8000 euro. Kuna summad jäävad alla 10 000 euro, menetletakse juhtumeid väärteo korras. Kiirmenetluses on võimalik eraisikutele eurode üleveo eest määrata trahvi kuni 1600 eurot ning üldmenetluses kuni 2400 eurot. Esimese kuu jooksul on keskmine trahv olnud 190 eurot, väikseim määratud trahv oli 40 ja suurim 2400 eurot.