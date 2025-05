RMK tasuta istikutele joosti reede hommikul tormi ja 80 000 taime saavad omaniku

«Reede hommikul kell 10 alanud kuusetaimede jagamine Ida-Virumaal asuvas RMK Iisaku taimlas tõi kohale nii palju huvilisi, et kõik ligi 80 000 taime leiavad täna pärastlõunaks uue omaniku. Ühtlasi tähendab see, et uutel huvilistel ei maksa enam järjekorda tulla, sest ootel sõidukeid on sellisel hulgal, et taimed saavad kõik täna jagatud. Seega laupäeval taimede tasuta jagamist enam ei toimu,» märkis RMK.