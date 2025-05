Powell rõhutas kohtumisel Trumpiga Föderaalreservi sõltumatust

USA president Donald Trump ja Föderaalreservi esimees Jerome Powell kohtusid kolmapäeval Valges Majas. Arutelu keskendus majanduse väljavaadetele, kuid nagu keskpank hiljem kinnitas, ei olnud kõne all intressimäärade muutmine. Powell kasutas kohtumist, et rõhutada keskpanga sõltumatust ja kinnitas, et rahapoliitika ei allu poliitilistele mõjutustele.