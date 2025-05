Elektrihind tuleb palju-palju kallim, kui poliitikud seda näitavad

Annela Anger-Kraavi ­sõnul tuleb praeguste mudelite järgi välja, et mõistlikum energiahind saavutataks siis, kui me suudame oma kohapealsed ressursid ära ­kasutada.

Cambridge’i ja TalTechi teadlased said valmis värske uurimistöö, millest selgub, kui palju elekter ühe või teise energiavaliku korral Eesti inimestele maksma hakkab. Etteruttavalt: on kaks suurt tundmatut – esiteks, kui palju me tarbime, ja teiseks, kui palju riik plaanib hinnale tasudena juurde panna.