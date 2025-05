«Minu määratud aeg erivalitsustöötajana on läbi saamas,» kirjutas Musk kolmapäeva õhtul sotsiaalmeedias. «Tänan presidenti võimaluse eest vähendada raiskavat kulutamist.» Tegemist oli Muskile antud rolli ametliku lõpuga. Algselt pidi see aitama valitsusel leida võimalusi kuni kahe triljoni dollari ulatuses kulude kärpimiseks.

Kuid Musk ei lahkunud vaikselt. Päev varem ütles ta CBSile antud intervjuus, et vabariiklaste uus «Big Beautiful Bill» võib kasvatada eelarvepuudujääki enam kui kolme triljoni dollari võrra. «See õõnestab kõike, mida DOGE meeskond on püüdnud saavutada,» ütles Musk. «Mina isiklikult arvan, et seadus võib olla suur või ilus, aga mitte mõlemat korraga.»