Eesti Energia võlakirjadelt makstakse fikseeritud intressi 5% aastas ja intressimaksed on kvartaalsed (4. märtsil, 4. juunil, 4. septembril ja 4. detsembril). Esimene intressimakse toimub 4. septembril 2025. Võlakirjade pakkumine on suunatud kõigile Eesti jaeinvestoritele, kusjuures ülemärkimise korral on Eesti Energial õigus muuhulgas eelistada Enefit Greeni endisi aktsionäre, kes olid Eesti väärtpaberi registri kohaselt Enefit Greeni aktsiate omanikud Nasdaq CSD 28.03.2025 arvelduspäeva lõpu seisuga.