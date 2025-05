Masinatöösturite liidu juht: 50 000 Eesti inimest on tööta – kuidas aitavad robotid ja välistööjõud?

Eestis on praegu umbes 50 000 inimest, kes otsivad tööd. Seda on väga palju – töötuse määr oli tänavu I kvartalis 8,6 protsenti, mis on kõrgeim alates 2012. aastast. Veel kolme aasta eest oli see üksnes 5,6 protsenti. Kuidas oleme siia jõudnud ja kuidas jõuame siit ruttu taas normaalsusse? Vaja on kiireid lahendusi, sest töötus pole üksnes statistiline number, vaid rõhub ja rusub terveid peresid – kannatajaid on märksa rohkemgi kui 50 000.