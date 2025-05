Maakler selgitab: kui palju võib kinnisvara hinda alla kaubelda

«Igal kauplemisel peab olema selge põhjus ning päris kõige puhul pole seda mõtet üritada. Kui hind on pandud pädeva spetsialisti abiga paika, siis suure tõenäosusega läheb objekt ka kiirelt kaubaks ning kauplemine pole asjakohane,» räägib Juhanson. «Küll aga näeb ka suurt hulka pakkumisi, mis on olnud pikalt portaalides ja mille puhul on näha, et hinnaga kas katsetatakse või pole müüjal päris täpset teavet, milline on tegelik turuhind. Siin on kauplemine paslik, aga teatud piirides.»