Luminor: Eesti kinnisvaraturg korraks mõnevõrra elavneb

«Jaanuaris tehti maa-ameti andmetel Tallinna korteritega 712 ostu-müügitehingut, veebruaris 705 ja märtsis toimus 707 tehingut. Tehingute arv on kolme kuu lõikes kõikunud vaid 1% piires, mis on üsna haruldane stabiilsus,» märkis Kikas.

Kokku müüdi Tallinnas tänavu aasta esimese kolme kuuga 2147 korterit, samas kui kahe eelmise aasta esimeses kvartalis toimus alla 1900 ostu-müügitehingu. «Esimene kvartal näitab, et Tallinna kinnisvaraturg toimib hästi. Aastatel 2023 ja 2024 tegi euribor oma tõusutsükli läbi ning nüüd, mil see on langustrendis ja stabiilsem, on näha ka inimeste kindlustunde kasvu,» lisas ta.