Pank soovitab: vaadake käibemaksu tõusu tõttu üle e-arvete ja püsikorralduste limiidid

«Internetipanka laekuvad ja automaatseks maksmiseks mõeldud e-arved on mugav lahendus erinevatelt teenusepakkujatelt laekuvate igakuiste arvete maksmiseks. Nii võib kindel olla, et arved saavad õigeaegselt tasutud ilma, et sellele peaks ise eraldi aega ja tähelepanu kulutama,» rääkis Coop Panga erakliendi igapäevapanganduse juht Moonika Maaring. Tema sõnul kasutavad e-arveid või püsikorraldusi üle poole Coop Panga aktiivsetest klientidest.