Circle K hinnastamisjuht: kui Trump leiab, et Putin on ikkagi hull, võib see tähendada lisasanktsioone Venemaa naftale

«Jätkuv ebakindlus USA ettearvamatu kaubanduspoliitika ja OPEC+ võimaliku tootmismahu suurenemise pärast hoiab väljavaate kütusehindade osas neutraalsena. Nädala lõpus võib OPEC+ otsustada toodangumahu tõusu, kuid pakkumist on juba vähendamas USA keeld Venezuelast toornaftat eksportida. Kui Trump leiab, et Putin on ikkagi hull, võib see tähendada lisasanktsioone Venemaa naftatarnetele,» märkis Sassi.