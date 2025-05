Ain Hanschmidt koalitsioonileppest: kriitilised küsimused on vastamata

Tööandjad on juhtinud korduvalt tähelepanu sellele, et valitsussektori kulud on viimasel kuuel aastal ehk kriisideeelse tasemega võrreldes kasvanud ca 70 protsenti ehk tunduvalt kiiremini kui majandus, mille kasv samal perioodil oli ca 45 protsenti. Suurima osa kogukulude kasvust annavad seejuures sotsiaalkulud ja tervishoid ning sotsiaalkulusid on kasvatanud eelkõige indekseeritud pensionikulude kasv. Riigi kulude kasv ületab majanduskasvu ka sel ja järgmisel aastal.

Kulude katmiseks on riik võtnud laenu sellise tempoga, mis on teinud Eestist Euroopa Liidu kõige kiiremini kasvava võlakoormaga riigi. Samuti on riik kehtestanud uusi makse või tõstnud olemasolevaid, mis omakorda on tõstnud hindu. See kõik on võimendanud väliskeskkonna ebakindlust.