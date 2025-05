«Investorite aktiivne osalus ilmestab hästi, et turul on nõudlus selgete ja läbipaistvate tingimustega kinnisvaraprojektide vastu. Meie pakkumine eristus konkreetse ja arusaadava struktuuri poolest – emissioon on seotud ühe kindla arendusprojektiga ning tagatud esimese järjekoha hüpoteegiga,» selgitas Endoveri finantsdirektor Kadri Koplimäe.