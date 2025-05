Pruunsild: lõpuks inimesed mõistavad, et teise pensionisambasse raha kogumine tuleviku kindlustamiseks on illusioon

Pruunsild lausus, et sellises inflatsioonilises keskkonnas, kus me oleme ja oleme tegelikult olnud juba päris pikka aega, on igasugune säästmine või mängimine mõttega, et mul õnnestub raha säästa, illusioon.

«Teise pensionisambasse kogumisega ei säilita inimene tulevikus mitte mingisugust elatustaset,» lausus ta.

«Meil tegelikult inimesed ei saa ühest asjast lihtsalt aru. Kui mina veel Tartu Ülikoolis õppisin rahandust, siis õpetati, et inflatsiooni suurus on trükitud raha miinus majanduskasv. Kõik, mis sinna vahele jääb, ongi inflatsioon.

Mis praegu on juhtunud? Praegu aga nimetatakse inflatsiooniks sisuliselt ainult poolt tegelikust inflatsioonist. See on kokkuleppeliselt siis tarbijahinnaindeks, kus sees on kõikvõimalikud asjad, küll aga ei ole seal näiteks laenumakseid, ei ole maa hinda, ei ole kulda, ei ole aktsiaid, ei ole jumal teab mida veel,» rääkis Pruunsild.

«Ja nüüd isegi olukorras, kus see inflatsioon on tegelikult nii kõrge, või siis teistpidi võttes nii madal, nagu ta praegu on, ei suuda teise samba fondid lüüa inflatsiooni praktiliselt mitte kunagi,» rääkis ta.

Eelmisel nädalal vallandus pankade kampaania, kus üksteise võidu anti teada, et teisest sambast lahkunute taasliitumise võimaluse peaks tooma praeguse kümne aasta pealt viiele ning sambaga liitumine peaks siiski olema kohustuslik.